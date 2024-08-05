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Резиденцию премьер-министра Бангладеш захватили протестующие

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Протестующие в Бангладеш в понедельник ворвались в резиденцию премьер-министра Шейх Хасины, сообщает AP. По данным агентства, "на территории официальной резиденции премьера в столице страны Дакке могут находиться тысячи протестующих".

AP со ссылкой источники среди на военных и представителей МИД страны сообщает, что Шейх Хасина ушла в отставку на фоне продолжающихся массовых протестов. Источники агентства EFE утверждают, что Шейх Хасина с сестрой вылетели на военном вертолете в сторону индийского штата Западная Бенгалия. Пресс-секретарь премьер-министра Индии не подтвердил EFE эту информацию.

Протесты в Бангладеш начались в конце июня с выступлений студентов против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране. В университете Дакки протесты перешли в столкновения с полицией и проправительственными активистами. Затем демонстранты протестовали уже против подавления предыдущих протестов с помощью силы, комендантского часа и отключения интернета. В столкновениях погибли не менее 300 человек, передает АР.

Бангладеш Дакка Индия Шейх Хасина
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