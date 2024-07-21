Верховный суд Бангладеш урезал систему квотирования рабочих мест после протестов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Бангладеш в воскресенье принял постановление о серьезном сокращении системы квотирования рабочих мест в органах власти после того, как ее повторное введение привело к масштабным беспорядкам в стране, сообщает Associated Press.

Ранее местные студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года; ее отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года.

Теперь, по решению Верховного суда, лишь 7% мест зарезервируют для ветеранов, а 93% будут получать соискатели с учетом их профпригодности.

Акции протеста в Бангладеш переросли в столкновения с жертвами на этой неделе, погибли не менее 100 человек. Власти ввели комендантский час, отключили доступ к Интернету, военные патрулируют улицы городов. Накануне поступали сообщения о спорадических столкновениях в столице Дакке - центре протестного движения. Воскресенье и понедельник объявлены нерабочими днями.

Протестующие ранее заявляли, что система квот является дискриминационной в пользу сторонников премьера Шейх Хасины, занимающей пост четвертый срок подряд. Оппозиционная Националистическая партия Бангладеш, некоторые члены которой примкнули к студенческим волнениям, подержала протесты, но подчеркнула, что ее члены не причастны к актам насилия. В партии пообещали организовать собственные демонстрации.

Представители властей и протестующих встречались в минувшую пятницу с целью добиться компромисса. Премьер при этом призывала недовольных дождаться вердикта суда.