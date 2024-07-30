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Delta хочет добиться от CrowdStrike и Microsoft компенсации из-за недавнего сбоя

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Delta Air Lines Inc. планирует добиваться от CrowdStrike и Microsoft Corp. компенсации ущерба, связанного с недавним сбоем компьютерных систем, сообщает CNBC.

По оценкам Microsoft, порядка 8,5 млн устройств на основе операционной системы Windows были выведены из строя 19 июля в результате сбоя в антивирусном программном обеспечении CrowdStrike. Delta была вынуждена отменить множество рейсов.

По оценкам аналитиков, ущерб, нанесенный авиакомпании, может составлять $350 млн.

Как сообщают источники CNBC, Delta привлекла опытного юриста Дэвида Бойса из юридической фирмы Boies Schiller Flexner для подачи судебного иска.

На данный момент иск не подан, отмечает издание.

Акции Delta подешевели на 2,2% по итогам торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 7%.

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Пассажиры ждут открытия стоек регистрации в международном аэропорту Ниноя Акино в Маниле, Филиппины
Delta Air Microsoft Windows CrowdStrike
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