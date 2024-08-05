Вашингтон приветствовал формирование временного правительства в Бангладеш

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Администрация США приветствует заявление о формировании временного правительства Бангладеш и призывают все стороны к сдержанности, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Слишком много жизней были потеряны в течение последних недель, и мы призываем к соблюдению порядка и сдержанности. Мы приветствуем заявление о формировании временного правительства и призываем проводить любую дальнейшую передачу власти в соответствии с законами Бангладеш", - заявил он.

В США ознакомились с сообщениями об уходе в отставку премьер-министра страны Шейх Хасины и внимательно следят за ситуацией.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер написал в соцсети, что необходимо создать сбалансированное временное правительство, которое будет уважать права людей и быстро организует выборы.

В понедельник в Бангладеш активизировались протесты. На этом фоне премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку и уехала из страны. Сообщалось о поджоге офиса партии Хасины "Авами лиг" в Дакке и о погроме в резиденции министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камаля.

Позже военные подтвердили, что Шейх Хасина покинула страну, и заявили о намерении сформировать временное правительство.

Беспорядки в Бангладеш начались в июле со студенческих протестов против возврата квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года.