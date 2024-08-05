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Россияне в беспорядках в Бангладеш не пострадали

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский МИД прокомментировал происходящее в Бангладеш, по информации министерства, которое сослалось на посольство России в Дакке, россияне из-за беспорядков в этой стране не пострадали, ситуацию взяли под контроль военные.

"5 августа из Бангладеш пришло сообщение об отставке премьер-министра Шейх Хасины и возглавляемого ею кабинета министров. Этому предшествовали массовые акции протеста, участники которых требовали привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в гибели людей в ходе антиправительственных студенческих митингов в июле", - говорится в сообщении.

"В Москве исходят из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны, вместе с тем рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло", - заявили на Смоленской площади.

В июле в Бангладеш студенты начали протестовать против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне 2024 года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране. 5 августа стало известно об отставке премьер-министра Шейх Хасины и ее отъезде из страны.

МИД Бангладеш Дакка Шейх Хасина
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