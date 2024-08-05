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Президент Бангладеш распорядился освободить задержанных протестующих

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин приказал освободить всех ранее задержанных участников акций протеста, а также - бывшую премьер-министра страны и лидера оппозиции Халеду Зию, сообщают индийские СМИ.

Халеда Зия была первой женщиной во главе правительства страны, она была премьер-министром в 1991-1996 и 2001-2006 годах. В 2018 году она получила срок лишения свободы по коррупционному делу. О том, что президент распорядился ее освободить, сообщила Hindustan Times.

Военные объявили, что ранее введенный комендантский час закончится во вторник на рассвете, школы и предприятия вновь откроются.

По информации The Economic Times, за 5 августа в беспорядках погибли не менее 56 человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел заседание с несколькими министрами на фоне протестов в Бангладеш. Ранее сообщалось, что самолет с ушедшей в отставку в понедельник премьер-министром страны Шейх Хасиной приземлился в Индии. Ожидается, что она отправится в Великобританию.

Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне активизации протестов. Протесты в Бангладеш начались со студенческих демонстраций против возвращения квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года.

Бангладеш Нарендра Моди Индия Мохаммад Шахабуддин Шейх Хасина
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