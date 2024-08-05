Боррель призвал к сдержанности участников событий в Бангладеш

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз внимательно следит за развитием обстановки в Бангладеш и призывает все стороны к сдержанности, заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"После обращения к нации начальника штаба армии генерала Вакера-Уз-Замана ЕС призывает к спокойствию и сдержанности. Крайне важно обеспечить упорядоченный и мирный переход к демократически избранному правительству при полном уважении прав человека и демократических принципов", - добавил Боррель.

"ЕС опечален трагической гибелью людей во время протестов в последние дни", отметил он.

"Мы принимаем к сведению заверения генерала Вакера-Уз-Замана в том, что ситуация будет урегулирована мирным путем и что все незаконные убийства будут беспристрастно расследованы. Ответственность за нарушения прав человека имеет решающее значение. Те, кто был произвольно задержан, должны быть немедленно освобождены", - сказано в заявлении Борреля.

5 августа Вакер-Уз-Заман заявил, что премьер-министр Шейх Хасина покинула Бангладеш, до того СМИ сообщили о ее отставке.