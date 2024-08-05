Поиск

Боррель призвал к сдержанности участников событий в Бангладеш

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз внимательно следит за развитием обстановки в Бангладеш и призывает все стороны к сдержанности, заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"После обращения к нации начальника штаба армии генерала Вакера-Уз-Замана ЕС призывает к спокойствию и сдержанности. Крайне важно обеспечить упорядоченный и мирный переход к демократически избранному правительству при полном уважении прав человека и демократических принципов", - добавил Боррель.

"ЕС опечален трагической гибелью людей во время протестов в последние дни", отметил он.

"Мы принимаем к сведению заверения генерала Вакера-Уз-Замана в том, что ситуация будет урегулирована мирным путем и что все незаконные убийства будут беспристрастно расследованы. Ответственность за нарушения прав человека имеет решающее значение. Те, кто был произвольно задержан, должны быть немедленно освобождены", - сказано в заявлении Борреля.

5 августа Вакер-Уз-Заман заявил, что премьер-министр Шейх Хасина покинула Бангладеш, до того СМИ сообщили о ее отставке.

Бангладеш Евросоюз Жозеп Боррель Шейх Хасина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 5 августа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Бывшая премьер-министр Бангладеш попросила убежища в Великобритании

Военные Бангладеш обещают сформировать временное правительство

Lufthansa приостановила полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака

Lufthansa приостановила полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака

Секретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл в Тегеран

Власти Бангладеш назвали обстановку в стране крайне нестабильной из-за беспорядков

Власти Бангладеш назвали обстановку в стране крайне нестабильной из-за беспорядков

Биткойн падает почти на 11% вслед за другими рисковыми активами

Биткойн падает почти на 11% вслед за другими рисковыми активами

Японский фондовый индекс рухнул на 12,4%, рекордными темпами за 37 лет

Японский фондовый индекс рухнул на 12,4%, рекордными темпами за 37 лет

ЕС ввел санкции против 28 человек из Белоруссии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });