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Генштаб ЦАХАЛ подготовил планы для различных сценариев развития ситуации

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви одобрил планы действий на случай различных кризисных ситуаций на фоне подготовки в Иране ответных мер за гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает в понедельник The Times of Israel.

Издание отмечает, что израильские военные в настоящее время проводят подготовку к возможным обстрелам со стороны Ирана и базирующейся в Ливане группировки "Хезболла".

Между тем Иран в понедельник разослал авиакомпаниям уведомления, предупреждающее о сбоях в работе GPS на территории страны. The Times of Israel отмечает, что неизвестно, что стало причиной сбоев, однако иногда нарушения в работе GPS используются для усложнения наведения ракет на цели.

Ранее сообщалось, что глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Эрик Курилла в понедельник провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и Ха-Леви, где они обсудили "координацию сотрудничества в сфере обороны между соответствующими учреждениями и военными".

До этого Курилла провел отдельную встречу с Ха-Леви, на которой они "провели совместную оценку ситуации в сфере безопасности и стратегических проблем".

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Израиля находятся в режиме ожидания для перехвата ракет класса "земля-земля" большой дальности из Ирана и Йемена.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Ранее издание The New York Times сообщало со ссылкой на источники, что руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании.

Израиль Иран ХАМАС Хезболла
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