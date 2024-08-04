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"Хезболла" нанесла массированный удар по Израилю

ЦАХАЛ атаковала объекты движения в Ливане

"Хезболла" нанесла массированный удар по Израилю
Израильские пожарные ликвидируют последствия обстрела "Хезболлы"
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" заявило, что осуществило массированный обстрел территории Израиля с использованием десятков реактивных снарядов системы залпового огня типа "Катюша".

В распространенном заявлении движения говорится, что "шквал ударов" стал ответом на атаки Израиля по ливанским населенным пунктам Кфаркелла и Дейр-Сириан, где пострадали мирные жители.

The Times of Israel подтвердила ракетный удар "Хезболлы", отметив, что большинство снарядов было перехвачено системой ПРО "Железный купол".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем телеграм-канале, что ее ВВС нанесли удары по объектам "Хезболлы" в районе Кфаркила на юге Ливана, включая объекты террористической инфраструктуры и военные сооружения.

"Ранее сегодня самолет израильских ВВС уничтожил террориста "Хезболлы" в районе Дейр-Сириана. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по инфраструктуре террористов в районе Одайсех", - говорится в сообщении.

Обстановка на ближнем Востоке обострилась после убийства Израилем в ночь на 31 июля лидера движения ХАМАС Исмаила Хании.

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