Армия Израиля находится в состоянии повышенной готовности к отражению атаки Ирана

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Системы противовоздушной и противоракетной обороны Израиля находятся в режиме ожидания для перехвата ракет класса "земля-земля" большой дальности из Ирана и Йемена, сообщает издание Israel Hayom.

В частности, в состояние повышенной боевой готовности приведены системы Arrow, David's Sling и Iron Dome. Истребители находятся в небе на постоянном патрулировании. При этом ВВС готовят ответный удар в случае необходимости.

В рамках подготовки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к возможному удару со стороны Ирана, "Хезболлы", йеменских хуситов и, возможно, шиитских ополченцев Ирака повышение боеготовности на максимально возможный уровень направлено на готовность к перехвату баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, отмечает издание.

Помимо этого, ЦАХАЛ находится в постоянной координации с Центральным командованием вооруженных сил США. Соединенные Штаты сосредоточили в районе Ближнего Востока крупную группировку ВМС, включая авианосец, и отправили в регион эскадрилью истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Как ранее сообщало издание The New York Times со ссылкой на источники, руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. В ХАМАС возложили ответственность за гибель Хании на Израиль и при этом заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что гибель Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра в результате израильского удара по Бейруту означает новый этап конфликта с Израилем на многих фронтах.