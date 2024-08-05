Поиск

Армия Израиля находится в состоянии повышенной готовности к отражению атаки Ирана

Армия Израиля находится в состоянии повышенной готовности к отражению атаки Ирана
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Системы противовоздушной и противоракетной обороны Израиля находятся в режиме ожидания для перехвата ракет класса "земля-земля" большой дальности из Ирана и Йемена, сообщает издание Israel Hayom.

В частности, в состояние повышенной боевой готовности приведены системы Arrow, David's Sling и Iron Dome. Истребители находятся в небе на постоянном патрулировании. При этом ВВС готовят ответный удар в случае необходимости.

В миреДвое израильских военных ранены в результате падения снаряда, запущенного "Хезболлой"Читать подробнее

В рамках подготовки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к возможному удару со стороны Ирана, "Хезболлы", йеменских хуситов и, возможно, шиитских ополченцев Ирака повышение боеготовности на максимально возможный уровень направлено на готовность к перехвату баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, отмечает издание.

Помимо этого, ЦАХАЛ находится в постоянной координации с Центральным командованием вооруженных сил США. Соединенные Штаты сосредоточили в районе Ближнего Востока крупную группировку ВМС, включая авианосец, и отправили в регион эскадрилью истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

В миреВ Израиле ожидают, что атака Ирана и "Хезболлы" продлятся несколько днейВ Израиле ожидают, что атака Ирана и "Хезболлы" продлятся несколько днейЧитать подробнее

Как ранее сообщало издание The New York Times со ссылкой на источники, руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. В ХАМАС возложили ответственность за гибель Хании на Израиль и при этом заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что гибель Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра в результате израильского удара по Бейруту означает новый этап конфликта с Израилем на многих фронтах.

Израиль Иран Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Бангладеш назвали обстановку в стране крайне нестабильной из-за беспорядков

Власти Бангладеш назвали обстановку в стране крайне нестабильной из-за беспорядков

Биткойн падает почти на 11% вслед за другими рисковыми активами

Биткойн падает почти на 11% вслед за другими рисковыми активами

Японский фондовый индекс рухнул на 12,4%, рекордными темпами за 37 лет

Японский фондовый индекс рухнул на 12,4%, рекордными темпами за 37 лет

ЕС ввел санкции против 28 человек из Белоруссии

Ynet сообщил, что власти Израиля впервые изучают вариант с превентивным ударом по Ирану

Нефть Brent подешевела до $76,4 за баррель

Шеф Пентагона заявил о твердой поддержке США права Израиля на самооборону

Шеф Пентагона заявил о твердой поддержке США права Израиля на самооборону

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

Двое израильских военных ранены в результате падения снаряда, запущенного "Хезболлой"

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен заявил, что удар Ирана по Израилю возможен в понедельник

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });