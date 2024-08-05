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В Bloomberg приняли меры в отношении сотрудников за преждевременное сообщение об обмене заключенными

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Руководство новостного агентства Bloomberg приняло меры в отношении нескольких сотрудников после обнародованных раньше времени сообщений об обмене заключенными между Россией и рядом западных стран на прошлой неделе, пишет издание The Hill.

"Мы приняли дисциплинарные меры в отношении ряда людей, имеющих к этому отношение", - написал главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт в письме сотрудникам, с которым ознакомился The Hill.

Миклетвейт указал, что подобная преждевременная публикация "могла создать риски для обмена" заключенными.

"И даже если опубликованные нами сообщения, к счастью, в конечном счете никак на это не повлияли, это было явным нарушением высоких редакционных стандартов, которые сделали наше агентство таким авторитетным во всем мире", - отметил главный редактор.

1 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники одним из первых опубликовало сообщение о том, что американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича и гражданина США Пола Уилана вывозят за пределы РФ в рамках обмена заключенными между США и Россией.

Позже в тот же день появились сообщения в других западных СМИ, что в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада.

В ЦОС ФСБ затем подтвердили, что 1 августа в результате прошедшего в аэропорту Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние.

В Кремле в свою очередь сообщили, что президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана, Гершковича и еще ряда лиц с целью возвращения граждан России, задержанных на территории иностранных государств.

Bloomberg США РФ
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