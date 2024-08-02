После обмена заключенными в РФ вернулись сотрудники ГРУ и группы "Альфа"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В числе россиян, вернувшихся в Россию в результате обмена заключенными с США и рядом западных стран, были сотрудники ГРУ и группы "Альфа", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в "Альфе", то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Естественно, они друг друга приветствовали вчера, когда увидели друг друга", - сказал Песков в пятницу журналистам, комментируя состоявшийся 1 августа обмен заключенными между РФ и некоторыми западными странами.

Он также рассказал, что в числе вернувшихся россиян был и сотрудник ГРУ.

"По одному из сотрудников ГРУ. Американцы пытались воздействовать на этого сотрудника ГРУ, который был в заключении. Они нашли здесь отца этого сотрудника. Был организован телефонный звонок. Во время телефонного звонка отец вопреки тому, что от него ожидали, сказал сыну, что тот все правильно делает", - добавил пресс-секретарь президента.

Россияне Артем и Анна Дульцевы, возвращенные в четверг в рамках обмена из Словении в Россию, были разведчиками-нелегалами, заявил Песков.

"Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. До этого они не знали, что они русские, и они имеют отношение к нашей стране", - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что детали переговоров по обмену не могут быть публичными. Так он ответил на вопрос о том, велось ли обсуждение обмена журналиста Ивана Сафронова и публициста и социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом), а также по какому принципу составлялись списки.

"Без комментариев оставляю. Вся внутренняя кухня этих переговоров, безусловно, не может быть публичной", - заявил Песков.

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