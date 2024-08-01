Освобожденные в результате обмена россияне прибыли в Москву

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Самолет с восемью россиянами, освобожденными из мест заключения в результате обмена, прибыл в Москву.

Кадры прибытия показал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

На взлетной полосе россиян встречали военнослужащие президентского полка.

Ранее в четверг в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, 1 августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние.