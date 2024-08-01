Путин приехал во "Внуково" для встречи с россиянами, вернувшимися после обмена

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично приехал в аэропорт "Внуково", чтобы встретиться с россиянами, вернувшимися на Родину в результате обмена.

Президент РФ встретил соотечественников у трапа самолета, доставившего россиян из Анкары.

"Прежде всего хочу поздравить вас с возвращением на Родину", - сказал Путин.

Он также отдельно обратился к имеющим отношение к военной службе, поблагодарив их "за верность присяге и своему долгу".

"Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. Сейчас хочу вас поздравить с возвращением на Родину", - заявил глава государства.

Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

Как сообщили ранее в четверг в ЦОС ФСБ, "в результате обмена, прошедшего в аэропорту Анкары, на Родину возвратились восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети". Россияне были обменены "на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ", заявили в ФСБ.