Поиск

Путин приехал во "Внуково" для встречи с россиянами, вернувшимися после обмена

Путин приехал во "Внуково" для встречи с россиянами, вернувшимися после обмена
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично приехал в аэропорт "Внуково", чтобы встретиться с россиянами, вернувшимися на Родину в результате обмена.

В РоссииОсвобожденные в результате обмена россияне прибыли в МосквуЧитать подробнее

Президент РФ встретил соотечественников у трапа самолета, доставившего россиян из Анкары.

"Прежде всего хочу поздравить вас с возвращением на Родину", - сказал Путин.

Он также отдельно обратился к имеющим отношение к военной службе, поблагодарив их "за верность присяге и своему долгу".

"Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. Сейчас хочу вас поздравить с возвращением на Родину", - заявил глава государства.

Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

Как сообщили ранее в четверг в ЦОС ФСБ, "в результате обмена, прошедшего в аэропорту Анкары, на Родину возвратились восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети". Россияне были обменены "на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ", заявили в ФСБ.

Москва Владимир Путин Внуково обмен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спасатели извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле еще одного человека

Госдеп призвал не ждать перемен в отношениях России и США после обмена

Байден приветствовал возвращение освобожденных в России американцев

Что произошло за день: четверг, 1 августа

Адвокат Уилана сообщил о праве участников обмена вернуться в Россию

Путин подписал указы о помиловании Уилана, Гершковича и других лиц для обмена

Путин подписал указы о помиловании Уилана, Гершковича и других лиц для обмена

В результате обмена заключенными в Россию возвращены восемь человек

Москва "полностью удовлетворена" состоявшимся обменом заключенными с Западом

МЧС сообщило о гибели двух человек при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Вспомогательное помещение загорелось на Омском НПЗ, пожар ликвидирован

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });