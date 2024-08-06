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Ликвидаторы Evergrande намерены взыскать $6 млрд с основателя и экс-руководства компании

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ликвидаторы китайского застройщика China Evergrande намерены взыскать $6 млрд через суд Гонконга с основателя компании Хуэй Ка Яня и ряда других топ-менеджеров.

Гонконгский суд утвердил ликвидацию China Evergrande, долг которой превышал $300 млрд, в январе текущего года.

Застройщик сообщил, что ликвидаторы хотят взыскать средства с семи человек, включая основателя компании, его бывшую жену, а также экс-CEO и экс-CFO.

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Фирма Alvarez & Marsal, занимающаяся ликвидацией China Evergrande, инициировала судебное разбирательство в Гонконге для взыскания выплаченных компанией дивидендов и вознаграждений на сумму порядка $6 млрд. Как утверждается, выплаты проводились застройщиком на основе "искаженных финансовых отчетов" за 2017-2020 гг.

В этом году Пекин оштрафовал China Evergrande на 4,18 млрд юаней (более $580 млн), выявив, что его основное подразделение - Hengda Real Estate - завысило выручку на 564 млрд юаней (около $79 млрд) за два года (2019 и 2020 гг.).

China Evergrande Evergrande Хуэй Ка Янь
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