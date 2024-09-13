Власти КНР запретили работу PwC на полгода и оштрафовали компанию на $62 млн

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Власти Китая выдали аудиторской фирме PwC запрет на работу в стране сроком на шесть месяцев и оштрафовали компанию на общую сумму 440 млн юаней ($62 млн) в качестве меры наказания за аудит обанкротившегося девелопера Evergrande.

В частности, министерство финансов КНР наложило штраф в 116 млн юаней, а Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) оштрафовала компанию на 325 млн юаней.

Это самое жесткое наказание в аудиторском секторе, когда-либо примененное китайскими регуляторами, пишет Associated Press.

PwC оказалась в поле зрения китайских властей после начала расследования финансовых махинаций в Evergrande. Ранее в этом году Пекин оштрафовал застройщика на 4,18 млрд юаней, выявив, что его основное подразделение - Hengda Real Estate - завысило выручку на 564 млрд юаней за два года (2019 и 2020 гг.).

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, зарегистрированное в Шанхае подразделение PwC, было аудитором Hengda в этот период. Компания являлась аудитором Evergrande более 10 лет. Стороны расстались в январе 2023 года, что застройщик объяснил разногласиями в вопросах аудита.

PwC Zhong Tian была крупнейшей аудиторской компанией в Китае в 2022 году, когда её выручка составила 7,9 млрд юаней. С тех пор показатель значительно сократился из-за оттока клиентов.