Грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman расстыковался с Международной космической станцией, сообщило NASA.

Отстыковка "грузовика" от американского сегмента станции - модуля Unity была осуществлена в 07:01 по времени Восточного побережья США (14:01 по Москве). С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет.

Cygnus, находившийся в составе станции около 5,5 месяца, забрал с собой мусор. После схождения с орбиты 13 июля он сгорит в плотных слоях атмосферы.

Выведенный на орбиту в конце января с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX "грузовик" Cygnus доставил на МКС более 3,7 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия была осуществлена в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит автоматический грузовой космический корабль, и компанией SpaceX.

Это был уже 20-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman на МКС. Один из них (в 2014 году) был неудачным, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.