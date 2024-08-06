Пять человек ранены на севере Израиля после удара "Хезболлы"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек получили ранения во вторник на севере Израиля после того, как движение "Хезболла" атаковала этот район при помощи БПЛА и реактивных снарядов, сообщает портал Ynet.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По данным портала, "Хезболла" запустила в Израиль по району Западной Галилеи не менее трех ударных беспилотников. В районе израильского города Акко включались сигналы воздушной тревоги, предупреждавшие о приближении БПЛА.

Ynet отмечает, что в "Хезболле" назвали целью атаки военную базу около Акко. До этого Израиля нанес удар по населенному пункту Майфадун на юге Ливана, где, по некоторым данным, погибли пять человек.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на прошлой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.