Поиск

Новый глава политбюро ХАМАС может достичь соглашения о прекращении огня в Газе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар может заключить с Израилем соглашение о прекращении огня, которое положит конец войне в секторе Газа, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии.

По словам Блинкена, Синвар "был и остается главным человеком, принимающим решения, когда дело доходит до заключения соглашения о прекращении огня".

Как отметил американский госсекретарь, заявление ХАМАС о поддержке Синвара "только подчеркивает тот факт, что на самом деле от него зависит, стоит ли продвигать соглашение о прекращении огня, которое явно поможет стольким отчаянно нуждающимся палестинцам, женщинам, детям, мужчинам, попавшим под перекрестный огонь".

По словам Блинкена, переговоры о реализации сделки между Израилем и ХАМАС продолжились, несмотря на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Госсекретарь подчеркнул, что усилия по достижению прекращения огня находятся на завершающей стадии, но им угрожает напряженность в отношениях с Ираном.

"Никто не должен обострять этот конфликт. Мы вели интенсивную дипломатическую работу с союзниками и партнерами, доводя это послание непосредственно до Ирана. Мы передали это послание непосредственно Израилю", - заявил Блинкен.

"Сейчас, действительно, самое время для всех вовлеченных сторон покончить с этим, никаких задержек, никаких оправданий, никаких причин, по которым мы не можем сделать что-то, направленное на достижение согласия", - добавил он.

Ранее сообщалось, что главой политбюро ХАМАС назначен лидер движения в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, погибшего на прошлой неделе в Тегеране. Иран возложил ответственность за убийство Хании на Израиль.

Израиль США Иран ХАМАС Энтони Блинкен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Главой политбюро ХАМАС стал лидер этого движения в Газе Яхья Синвар

Британский премьер вновь созвал чрезвычайный комитет из-за акций протеста

Британский премьер вновь созвал чрезвычайный комитет из-за акций протеста

Что произошло за день: вторник, 6 августа

В Бангладеш предложили назначить главой временного правительства нобелевского лауреата Юнуса

В Бангладеш предложили назначить главой временного правительства нобелевского лауреата Юнуса

Anadolu Efes не получала официального ответа по поводу сделки с AB InBev

Рынок акций США слабо растет в начале торгов

Рынок акций США слабо растет в начале торгов
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет молдавского дипломата

Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты США губернатора Миннесоты

Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты США губернатора Миннесоты

Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

Президент Бангладеш распустил парламент

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });