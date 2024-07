Британский регулятор изучает партнерство Alphabet с ИИ-стартапом Anthropic

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) начало антимонопольную проверку партнерства Alphabet Inc. c американским ИИ-стартапом Anthropic, говорится в сообщении регулятора.

CMA анализирует партнерство на предмет существенного снижения уровня конкуренции на британском рынке и ждет комментариев заинтересованных лиц до 13 августа. После этого управление может начать официальное расследование.

Google, входящая в Alphabet, в прошлом году обязалась инвестировать $2 млрд в Anthropic. В марте этого года последняя выпустила чат-бот Claude 3, в 50 раз превосходящий ChatGPT в способности аннотировать текст.

В апреле CMA начало проверку партнерства Amazon.com Inc. c Anthropic. Amazon обязалась вложить в нее до $4 млрд.

Акции Alphabet дорожают на 0,4% на торгах во вторник.