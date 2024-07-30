Британский регулятор изучает партнерство Alphabet с ИИ-стартапом Anthropic
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) начало антимонопольную проверку партнерства Alphabet Inc. c американским ИИ-стартапом Anthropic, говорится в сообщении регулятора.
CMA анализирует партнерство на предмет существенного снижения уровня конкуренции на британском рынке и ждет комментариев заинтересованных лиц до 13 августа. После этого управление может начать официальное расследование.
Google, входящая в Alphabet, в прошлом году обязалась инвестировать $2 млрд в Anthropic. В марте этого года последняя выпустила чат-бот Claude 3, в 50 раз превосходящий ChatGPT в способности аннотировать текст.
В апреле CMA начало проверку партнерства Amazon.com Inc. c Anthropic. Amazon обязалась вложить в нее до $4 млрд.
Акции Alphabet дорожают на 0,4% на торгах во вторник.