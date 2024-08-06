Трамп считает, что кандидат Харрис на пост вице-президента еще хуже, чем она

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал решение кандидата от демократов Камалы Харрис выбрать губернатора Миннесоты Тима Уолза на роль вице-президента в случае ее победы на выборах, сообщает во вторник телеканал ABC News.

По данным телеканала, Трамп в электронном письме, направленном своему штабу, указал, что Уолз "мог бы стать худшим вице-президентом в истории США".

По словам экс-президента США, губернатор Миннесоты "даже хуже", чем сама Харрис.

При этом представитель предвыборного штаба Трампа Каролин Ливитт в своем заявлении указала, что "Тим Уолз является опасным экстремистом левых взглядов".

Ранее во вторник CNN со ссылкой на источники сообщил, что кандидат в президенты США от демократов вице-президент Камала Харрис решила выбрать губернатора штата Миннесота Тима Уолза кандидатом на пост будущего вице-президента страны. Ожидается, что через несколько часов Харрис и Уоллз вместе выступят на предвыборном митинге.