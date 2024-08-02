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Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты США
Фото: Montinique Monroe/Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис заручилась достаточным количеством голосов делегатов съезда Демократической партии для официального выдвижения кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Об этом сообщает в пятницу Associated Press (АР).

"Процесс на голосовании перешел черту, когда можно сказать, что за нее проголосовало большинство", - говорится в сообщении агентства.

Тем не менее, АР подчеркивает, что голосование завершится лишь в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что голосование началось в четверг в 09:00 утра по времени восточного побережья США (16:00 по Москве), оно завершится в понедельник в 18:00 вечера по времени восточного побережья США (01:00 по Москве во вторник).

В электронных бюллетенях, которые получили делегаты съезда Демократической партии, занесено лишь имя Камалы Харрис. Для официального выдвижения кандидатом в президенты ее должны были поддержать не менее 1976 делегатов.

По данным партии, 3923 делегата, представляющих различные регионы страны, ранее подали петицию с просьбой включить имя Харрис в бюллетень.

Таким образом официальное утверждение Харрис может пройти на две недели раньше Демократической конвенции (съезда), которая откроется 19 августа в Чикаго. Там также пройдет голосование, но оно уже будет носить чисто церемониальный характер.

Президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки, однако продолжит выполнять обязанности президента до истечения срока полномочий и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Камала Харрис США
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