Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты США губернатора Миннесоты

Тим Уолз Фото: Jim Vondruska/Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов вице-президент Камала Харрис решила выбрать губернатора штата Миннесота Тима Уолза в качестве кандидатуры на пост будущего вице-президента страны, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники.

"Четыре человека, знакомых с этим процессом, заявили", что Харрис приняла решение в отношении данной кандидатуры. "Это губернатор Миннесоты Тим Уолз", - информирует телеканал.

Между тем, согласно результатам опроса, проведенного организацией Marist Poll вместе с PBS News, Уолз наименее популярен у американцев среди тех, кто претендовал на выдвижение кандидатом в вице-президенты. Так, 17% воспринимают его положительно, 12% относятся к его кандидатуре негативно. При этом 71% ответили, что или не ознакомлены с кандидатурой Уолза, или не знают, как его оценивать.

При этом сенатор от Аризоны Марк Келли и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро являлись наиболее популярными среди американцев претендентами на выдвижение вице-президентом США от Демократической партии. Так, 31% опрошенных американцев заявили, что поддерживают Келли. К Шапиро положительно относятся 25% опрошенных жителей США.

Опрос проводили 1 - 4 августа, в нем приняли участие 1613 взрослых американцев.

Тим Уолз родился в городе Вест-Пойнт в штате Небраска 6 апреля 1964 года. У Уолза есть немецкие, ирландские и шведские корни. В Небраске он закончил государственный колледж Чадрон со степенью бакалавра в области общественных наук.

С 1981 года Уолз служил в сухопутных войсках Национальной гвардии США. Службе Уолз посвятил 24 года. После выхода в отставку работал учителем географии и футбольным тренером в Миннесоте.

С 2007 по 2019 год Уолз представлял 1-й избирательный округ Миннесоты в Палате представителей США.

В 2017 году политик объявил о решении участвовать в губернаторских выборах в Миннесоте, а в 2018 году одержал победу, набрав более 53% голосов избирателей. В 2022 году Уолза переизбрали губернатором этого штата.