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Нобелевский лауреат Юнус станет главой временного правительства Бангладеш

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Лауреат Нобелевской премии мира Мохаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш, сообщает во вторник издание Dhaka Tribune.

По его информации, такое решение приняли в ходе встречи президента страны Мохаммада Шахабуддина с представителями движения "Студенты против дискриминации", которое организовывало масштабные протесты в стране.

Ожидается, что список членов временного правительства будет согласован после консультаций с политическими партиями.

Юнус - 84-летний банкир, профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, основатель Grameen Bank.

Ранее кандидатуру Юнуса на пост главы временного правительства предложили в движении "Студенты против дискриминации".

Накануне в военном командовании Бангладеш заявили, что сформируют временное правительство страны.

В понедельник в Бангладеш активизировались протесты. Позже в армии подтвердили, что Шейх Хасина, которая до понедельника была премьером, покинула страну.

Протесты в Бангладеш начались в июле в одном из университетских кампусов - студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране.

Бангладеш Мохаммад Юнус Шейх Хасина
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