Президент Бангладеш распустил парламент

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин во вторник распустил парламент перед формированием временного правительства, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на коммюнике канцелярии главы государства.

"Национальный парламент распущен на основании решения, принятого по итогам встречи Шахабуддина с лидерами трех видов вооруженных сил страны, лидерами ряда политических партий, представителей гражданского общества и лидеров студенческого движения против дискриминации", - цитирует издание выдержку из документа.

Уточняется, что это позволит заняться формированием временного кабмина.

В коммюнике отмечается, что бывшую премьер-министра страны Халеду Зию освободили из тюрьмы. В 2018 году ее приговорили к лишению свободы по обвинениям в коррупции.

В сообщении также говорится, что начался процесс освобождения тех, кого задержали во время студенческих демонстраций с 1 июля по 5 августа.

Шахабуддин ранее распорядился освободить Зию и всех задержанных участников акций протеста.

Накануне в военном командовании Бангладеш заявили, что сформируют временное правительство страны.

В понедельник в Бангладеш активизировались протесты. По некоторым данным, демонстранты подожгли офис партии премьера "Авами лиг" в Дакке. Кроме того, по данным The Times of India, тысячи протестующих ворвались в резиденцию министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камаля и разгромили комплекс.

Позже в армии подтвердили, что Шейх Хасина, которая до понедельника была премьером, покинула страну. До этого ряд СМИ сообщил, что она сложила с себя полномочия. Кроме того, региональные СМИ со ссылкой на источники писали, что Шейх Хасина запросила убежище в Великобритании.

Протесты в Бангладеш начались в июле в одном из университетских кампусов - студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране.