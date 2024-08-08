В британском Уэльсе построят комплекс слежения за действиями Китая и РФ в космосе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Королевские ВВС Великобритании собираются построить в Уэльсе радиолокационную станцию для слежения за активностью Китая и России в космическом пространстве, сообщает в четверг The Telegraph.

"Радиолокационную станцию для отслеживания спутников построят в Уэльсе в рамках подготовки Королевских ВВС к борьбе с "безрассудными" космическими угрозами со стороны Китая и России", - пишет издание.

Объект возведут в графстве Пембрукшире в районе казарм Кавдор, где дислоцируется 14-й полк связи и радиоэлектронной борьбы.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили объявил о реконструкции казарм для размещения там одного из компонентов сети радаров для слежения в открытом космосе (DARC). В заявлении министра говорится, что создание такой станции обеспечит рабочие места на длительную перспективу и защитит сети спутниковой связи и навигации.

Впервые о планах создания DARC заявили три года назад. Тогда в ВВС Великобритании назвали эту инициативу национальным приоритетом.

Строительство DARC предусмотрено оборонным партнерством AUKUS между Великобританией, США и Австралией.