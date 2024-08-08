Поиск

В британском Уэльсе построят комплекс слежения за действиями Китая и РФ в космосе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Королевские ВВС Великобритании собираются построить в Уэльсе радиолокационную станцию для слежения за активностью Китая и России в космическом пространстве, сообщает в четверг The Telegraph.

"Радиолокационную станцию для отслеживания спутников построят в Уэльсе в рамках подготовки Королевских ВВС к борьбе с "безрассудными" космическими угрозами со стороны Китая и России", - пишет издание.

Объект возведут в графстве Пембрукшире в районе казарм Кавдор, где дислоцируется 14-й полк связи и радиоэлектронной борьбы.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили объявил о реконструкции казарм для размещения там одного из компонентов сети радаров для слежения в открытом космосе (DARC). В заявлении министра говорится, что создание такой станции обеспечит рабочие места на длительную перспективу и защитит сети спутниковой связи и навигации.

Впервые о планах создания DARC заявили три года назад. Тогда в ВВС Великобритании назвали эту инициативу национальным приоритетом.

Строительство DARC предусмотрено оборонным партнерством AUKUS между Великобританией, США и Австралией.

Великобритания Китай РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пресс-секретарь Борреля отказался комментировать события в Курской области

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться из ряда городов в районе Хан-Юниса

Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться из ряда городов в районе Хан-Юниса

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили, что ВСУ потеряли на курском направлении 660 военных

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Brent подорожала до $78,41 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 8 августа

Кандидат в вице-президенты Вэнс считает, что США не должны обеспечивать обороноспособность Европы

Кандидат в вице-президенты Вэнс считает, что США не должны обеспечивать обороноспособность Европы
Обострение палестино-израильского конфликта

Иран назвал своими целями прекращение огня в Газе и наказание Израиля за убийство Хании

Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана

"Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });