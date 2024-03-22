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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Лондон готов работать в AUKUS с любым президентом США после выборов ноября-2024

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в рамках военного партнерства AUKUS (США, Британия, Австралия) Лондон будет готов с любым американским президентом, кто победит на выборах в ноябре 2024 года. Его заявление приводит Sky News Australia.

"Я буду работать с кем бы то ни было, кто станет президентом. Я уверен, так же поступит правительство Австралии", - ответил он на вопрос, может ли как-либо сказаться на AUKUS возможное избрание Дональда Трампа президентом США.

Накануне министры обороны Австралии и Великобритании Ричард Марлес и Грант Шаппс подписали оборонное соглашение, которое должно помочь странам вместе реагировать на актуальные вызовы. Шаппс и Марлес подтвердили готовность продолжать сотрудничество по наращиванию потенциала, "в том числе в формате AUKUS".

Австралия заплатит $3 млрд британской стороне за помощь в создании флота австралийских атомных подводных лодок. 10-летний контракт предусматривает строительство ядерных реакторов для них на предприятии компании Rolls-Royce Limited в Дерби. Сами подлодки будет собирать британская оборонная компания BAE Systems в Аделаиде (Австралия). АПЛ типа "Вирджиния" будут иметь в основном британскую конструкцию, но на борту установят оружейные системы производства США.

"АПЛ - недешевая вещь, но мы живем в более опасном мире. Мы видим более напористый Китай в регионе, намного более угрожающий мир вокруг, с учетом происходящего в Европе и на Ближнем Востоке", - заявил Шаппс.

Марлес же заверил, что проект усилит производственный потенциал AUKUS.

Помимо строительства АПЛ, Австралия с начала 2030-х годов собирается закупить у США не менее трех атомных подлодок.

О создании партнерства в сфере безопасности AUKUS было объявлено в сентябре 2021 года, в первый год президентства Джо Байдена.

AUKUS Австралия Джо Байден США Великобритания Дональд Трамп Дэвид Кэмерон
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