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Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с Харрис

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он, вероятно, проведет дебаты с вице-президентом Камалой Харрис.

"Ответ - да, я, вероятно, в конечном итоге буду участвовать в дебатах", - сказал Трамп в интервью Fox News.

По его мнению, любые дебаты должны проводиться до начала досрочного голосования.

В прошлый вторник Трамп сказал журналистам, что "абсолютно точно" проведет дебаты с Харрис хотя бы один раз до дня выборов.

Позже его предвыборный штаб заявил, что не согласится на всеобщие предвыборные дебаты с Харрис, "пока демократы официально не определятся со своим кандидатом".

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Харрис, в свою очередь, заявила, что готова к дебатам с Трампом. Директор по коммуникациям ее предвыборного штаба Майкл Тайлер в заявлении, опубликованном The Hill в понедельник, сообщил: "Как заявила на прошлой неделе вице-президент Харрис, американский народ заслуживает того, чтобы услышать мнение двух кандидатов, претендующих на высший пост в стране, и она сделает это на сентябрьских дебатах на канале ABC".

"Если Дональд Трамп и его команда говорят что-то еще, кроме "увидимся там", - а, похоже, так оно и есть, - это удобный, но ожидаемый ответ команды Трампа. Вице-президент Харрис будет там 10 сентября - посмотрим, появится ли Трамп", - отметил Тайлер.

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Трамп и президент США Джо Байден, когда он еще был кандидатом от Демократической партии, договорились о проведении двух дебатов, первые состоялись 27 июня, вторые должны пройти 10 сентября на телеканале ABC News.

Провальное выступление Байдена на июньских дебатах вызвало призывы демократов к нему отказаться от участия в выборах, что он и сделал. Харрис заручилась поддержкой достаточного числа делегатов, чтобы стать вероятным кандидатом от демократов. Съезд Демократической партии пройдет 19-22 августа в Чикаго.

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