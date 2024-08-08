Трамп рассчитывает на серию из трех дебатов против Харрис в сентябре

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп Фото: AP/TASS

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в сентябре планирует провести серию из трёх дебатов с оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис.

"Я считаю очень важным провести дебаты. Мы договорились с телеканалом Fox News на 4 сентября, с NBC News - на 10 сентября и с ABC News - на 25 сентября", - объявил Трамп на пресс-конференции во Флориде.

Он указал, что над некоторыми деталями по поводу дебатов ещё нужно поработать, а также необходимо получить согласие от Харрис. "Не знаю, согласится ли она. Сложно назвать её компетентной, она не может отвечать на вопросы. И всё же я с нетерпением жду дебатов, думаю, они внесут ясность", - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что кандидаты не могут согласовать дату проведения дебатов. Харрис настаивает на проведении дебатов 10 сентября на телеканале ABC, как было запланировано до объявления её кандидатом от демократов вместо Джо Байдена. Трамп, однако, посчитал эту договорённость недействительной. Несколько дней назад он предложил провести дебаты в начале сентября на телеканале Fox News, но предвыборный штаб Харрис отказался от этой идеи.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.