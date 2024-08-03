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Трамп и предвыборный штаб Харрис спорят по поводу даты дебатов

Трамп и предвыборный штаб Харрис спорят по поводу даты дебатов
Дональд Трамп
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис пока не могут согласовать дату их дебатов, сообщают в субботу американские СМИ.

В ночь на субботу Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что согласился на проведение дебатов 4 сентября в эфире телеканала Fox News.

"Я согласился на дебаты с Камалой Харрис в субботу, 4 сентября, у Fox News", - заявил он. Предполагается, что это мероприятие организуют в Пенсильвании - одном из ключевых штатов на президентских выборах. "Правила будут примерно те же, что и во время моих дебатов с сонным Джо Байденом (...). Разница будет в том, что на этот раз дебаты пройдут при заполненном зрительном зале", - сказал экс-президент США.

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Трамп пояснил, что изначально планировалось, что он проведет дебаты с президентом США Джо Байденом 10 сентября в эфире телеканала ABC. Однако позже Байден вышел из президентской гонки, и потому, по словам Трампа, те договоренности уже не актуальны. При этом, по сообщению американских СМИ, такие планы Трампа раскритиковали в предвыборном штабе Харрис. Там заявили, что экс-президент "испугался и пытается избежать тех дебатов, на которые ранее соглашался. Теперь он бежит к Fox News, чтобы там его выручили".

В штабе отметили, что Харрис "так или иначе найдет способ пообщаться с согражданами в прайм-тайм". В сообщениях СМИ отмечается, что, таким образом, в штабе Харрис предпочли бы оставить дебаты, которые были запланированы на ABC.

В США считается, что Fox News ближе к Республиканской партии Трампа, а ABC - к Демократической партии Харрис.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

США Дональд Трамп Камала Харрис
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