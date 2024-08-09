Экс-глава правительства Каталонии, посетивший Барселону, вновь покинул Испанию

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывший председатель женералитета (правительства испанского автономного сообщества Каталония) Карлес Пучдемон покинул Испанию и направляется обратно в Бельгию, где прожил последние семь лет.

"Он возвращается в Ватерлоо", - сообщил в пятницу в эфире каталонского радио генеральный секретарь партии "Вместе за Каталонию" Жорди Туруй.

По его словам, прошедшую ночь Пучдемон провел во Франции.

Туруй также рассказал, что Пучдемон прибыл в Испанию во вторник.

Информацию о том, что бывший глава правительства Каталонии уже покинул Испанию также подтвердил и его адвокат Гонсало Бойе. В то же время он не стал вдаваться в подробности относительно того, где Пучдемон может находиться сейчас.

Накануне Пучдемон появился у Триумфальной арки в центре Барселоны, где для него установили сцену. Его сопровождали его соратники из партии "Вместе за Каталонию". Он обратился к 3,5 тыс. собравшимся сторонникам с краткой речью, после чего стали появляться сообщения о его намерении отправиться в парламент Каталонии, где проходило обсуждение кандидатуры на должность председателя регионального правительства социалиста Сальвадора Ильи, партия которого одержала победу на выборах в мае.

Ранее Пучдемон сообщил, что возвращается на родину именно для того, чтобы присутствовать на этом заседании, однако, в парламенте он так замечен и не был.

Региональная полиция Каталонии предприняла попытки выяснить его местонахождение, но ему удалось скрыться. По подозрению в оказании ему помощи были задержаны двое полицейских.

Пучдемон покинул Каталонию в 2017 году после того, как центральные испанские власти в Мадриде выдвинули против него обвинения в организации референдума о независимости Каталонии. С тех пор он жил в Бельгии.

В марте 2024 года парламент Испании одобрил законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении этого референдума. Он затронул примерно 400 человек, имевших к нему отношение, в том числе и Пучдемона.

В то же время с Пучдемона не сняты обвинения в растрате средств, именно поэтому при появлении в Испании его следовало задержать.