Верховный суд Испании отказался амнистировать экс-главу Каталонии Пучдемона

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Испании в понедельник отказался утвердить амнистию экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщают европейские СМИ.

Согласно решению суда, амнистия "неприменима к делу Пучдемона о растрате средств".

Таким образом, высшая судебная инстанция Испании подтвердила ордер на арест экс-главы Каталонии, который бежал из Испании в 2017 году после референдума о независимости Каталонии.

Мадрид ранее пытался добиться того, чтобы Пучдемон, которого на родине обвиняют в растрате госсредств и мятеже, вернулся в Испанию, однако попытки оказались неудачными.

В марте 2024 года парламент Испании одобрил законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости этого автономного сообщества в 2017 году. Пучдемон заявил, что после вступления в силу амнистии он готов вернуться в Испанию.

Противостояние между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании обострились в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде неконституционным. В отношении ряда политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.