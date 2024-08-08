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Экс-глава каталонского правительства Пучдемон вернулся в Барселону

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бывший председатель женералитета (правительства) испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон в четверг вернулся в Барселону.

По сообщению испанского телевидения, которое ведет прямую трансляцию из столицы Каталонии, Пучдемон появился у Триумфальной арки в центре города, где для него установили сцену. Его сопровождали его соратники из партии "Вместе за Каталонию". Он обратился к собравшимся сторонникам с краткой речью, после чего стали появляться сообщения о его намерении отправиться в парламент Каталонии, где в четверг проходит обсуждение кандидатуры на должность председателя регионального правительства социалиста Сальвадора Ильи, партия которого одержала победу на выборах в мае.

Накануне Пучдемон сообщил, что возвращается на родину именно для того, чтобы присутствовать в парламенте на этом заседании, однако, на 10:00 местного времени (11:00 по Москве), когда оно началось, он в парламенте замечен не был. Его местонахождение неизвестно.

Политик покинул Каталонию в 2017 году после того, как центральные испанские власти в Мадриде выдвинули против него обвинения в организации референдума о независимости Каталонии. С тех пор он жил в Бельгии.

В марте 2024 года парламент Испании одобрил законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении этого референдума. Он затронул примерно 400 человек, имевших к нему отношение, в том числе Пучдемона.

В то же время с Пучдемона не сняты обвинения в растрате средств, поэтому испанские СМИ отмечают, что его могут задержать "в любой момент".

Карлес Пучдемон Каталония Испания
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