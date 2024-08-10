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Экс-глава правительства Каталонии обещал и дальше бороться за независимость от Испании

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, на этой неделе ненадолго вернувшийся в Барселону, заявил в соцсетях, что продолжит борьбу за независимость от Испании.

Пучдемон объяснил, что впервые за семь лет вернулся в Барселону, чтобы выступить в парламенте Каталонии. Однако, по его словам, здание тщательно охраняла полиция, и потому он, опасаясь ареста, не решился туда направиться. Тогда Пучдемон выступил с речью перед сторонниками, после чего покинул Испанию. "В итоге я решил вернуться домой в Ватерлоо", - заявил Пучдемон, проживающий в последние годы в Бельгии.

Ранее в августе Пучдемон появился у Триумфальной арки в центре Барселоны, где для него установили сцену. Его сопровождали соратники из партии "Вместе за Каталонию". Он обратился к 3,5 тыс. сторонникам с краткой речью. После этого стали появляться сообщения о намерении политика отправиться в парламент Каталонии, где проходило обсуждение кандидатуры на должность председателя регионального правительства социалиста Сальвадора Ильи, партия которого одержала победу на выборах в мае. Региональная полиция Каталонии предприняла попытки выяснить его местонахождение, но Пучдемону удалось скрыться. По подозрению в оказании ему помощи были задержаны двое полицейских.

Пучдемон покинул Каталонию в 2017 году после того, как центральные испанские власти в Мадриде выдвинули против него обвинения в организации референдума о независимости Каталонии. В марте 2024 года парламент Испании одобрил законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении этого референдума. Он затронул примерно 400 человек, имевших к нему отношение, в том числе, Пучдемона.

В то же время с Пучдемона не сняты обвинения в растрате средств, именно поэтому при появлении в Испании его следовало задержать.

Карлес Пучдемон Испания Барселона Каталония
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