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МЧС Киргизии сообщило об угрозе прорыва 386 высокогорных озер

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Киргизии 368 высокогорных озер представляют угрозу прорыва, сообщил на пресс-конференции директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС Даурбек Сакыев.

Всего в стране больше двух тысяч высокогорных озер.

По словам Сакыева, специалисты проводят или мониторинг с помощью дистанционного зондирования, или наземное обследование. На основе этого выдаются рекомендации для предупреждения и проведения защитных мероприятий.

"В январе - феврале эти прогнозы передают органам местного самоуправления для принятия превентивных мер. Каждый месяц в зависимости от гидрометеорологической обстановки и условий со стороны министерства выдаются штормовые предупреждения, высылаются СМС", - отметил Сакыев.

Ранее мэрия Бишкека объявила режим особой готовности к возможным паводкам из-за угрозы прорыва горных озер. МЧС Киргизии приступило к откачиванию воды из озера Коль-Тор в Чуйской области для предотвращения его прорыва.

МЧС Бишкек Киргизия Коль-Тор Чуйская область Даурбек Сакыев
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