В Киргизии число жертв селя увеличилось до 13 человек

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Киргизии число погибших в результате схода селей в Кара-Кульджинском районе Ошской области увеличилось до 13 человек, сообщили "Интерфаксу" в областном управлении МЧС. 30 июня сообщалось о девяти погибших.

"Накануне жертвами сошедших селевых потоков стали четыре местных жителя. Найдены тела троих людей, поиски продолжаются", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, в воскресенье в Кара-Кульджинском районе сель унес Daewoo Matiz, где находились пять человек - супруги и трое детей, спастись удалось только 18-летней девушке.

Также, по данным МЧС, 30 июня в Ноокатском районе сель размыл и разрушил единственный мост на 63-м километре автотрассы Бишкек-Ош-Баткен, там органризовали временный объездной маршрут.

"Сразу в нескольких района Ошской области идут работы по ликвидации последствий стихии, привлечены спасатели МЧС, солдаты и местные жители, а также спецтехника. Идет работа по восстановлению разрушенных коммуникаций, некоторые населенные пункты все еще остаются без электричества и питьевой воды, разрушены внутрихозяйственные автодороги", - сказал представитель МЧС.

В Киргизии до 2 июля прогнозируются сильные дожди, есть риск возникновения наводнений, сообщили в пресс-службе МЧС Киргизии .

28 июня в Ноокатском районе Ошской области Киргизии сошли мощные сели, в результате которых изолированными от населенных пунктов остались 1,3 тысчст человек, все они были спасены. К спасательным и ликвидационным работам привлечены сотни человек.