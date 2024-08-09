Польша наладит производство пусковых установок для Patriot

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Польша будет выпускать пусковые установки американских систем ПВО Patriot, сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны страны.

Производство пусковых установок M903, входящих в состав систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, будет налажено на польских предприятиях Huta Stalowa Wola SA и Raytheon Polska. Планируется выпуск 48 таких установок в рамках реализации второго этапа программы ПВО средней дальности WISLA.

В Минобороны напомнили, что ранее, на первом этапе этой программы, Польша приобрела у американской компании Raytheon 2 батареи (16 пусковых установок) системы Patriot с интегрированной системой боевого управления IBCS и ракетами PAC-3 MSE.

"Зенитный ракетный комплекс Patriot является одним из основных элементов, создающих систему ПВО страны. Его основная задача - борьба с тактическими баллистическими ракетами малой дальности (в том числе с крылатыми) и пилотируемыми средствами воздушного нападения во всем диапазоне скоростей и высот полета, используемых тактической авиацией, а также борьба с беспилотными летательными аппаратами", - отметили в ведомстве.