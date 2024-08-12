Варшава совместно с США будет производить элементы ЗРК Patriot

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Польша в понедельник подписала соглашение с американским концерном Raytheon, касающееся совместного производства 48 пусковых установок ракет, которые являются частью ЗРК Patriot, информирует Польское радио.

По его данным, польская сторона в рамках соглашения поставит оборудование для пусковых установок, а также электронное обеспечение систем. Кроме того, Польша сосредоточится на производстве элементов технического обеспечения, некоторых компонентов ракет и элементов радиолокационных систем.

Рамками заключенного соглашения предусмотрено, что часть оборудования будет произведено в Польше, и что оно поступит в распоряжении польской армии в 2027-29 гг.

Системы Patriot являются одним из основных элементов ПВО в Польше, отмечает радио.