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США могут выделить Израилю $3,5 млрд на военные нужды

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - США намерены выделить Израилю $3,5 млрд на закупку американского оружия и военной техники, сообщил телеканал CNN со ссылками на информированные источники.

"Государственный департамент уведомил законодателей в четверг вечером о том, что администрация Байдена намерена направить миллиарды долларов в рамках иностранного военного финансирования Израилю", - сообщил один из источников.

Эти средства, как отмечается в сообщении, выделяются по законопроекту о дополнительном финансировании Израиля на $14,1 млрд, который был принят Конгрессом США в апреле.

Источники сообщили CNN, что "финансирование выделяется на этой неделе, поскольку Израиль и весь регион в целом готовились к нападению со стороны Ирана и/или "Хезболлы" после убийств Израилем высокопоставленных лидеров ХАМАС и "Хезболлы" в Тегеране и Бейруте".

В то же время, постпредство Ирана при ООН в ответ на вопрос о том, отложит ли Тегеран ответ на убийство Хании до следующего раунда переговоров по Газе, заявила, что надеется, что ответ Тегерана "будет своевременным и осуществлен таким образом, чтобы не допустить ущерба потенциальному прекращению огня", сообщает The Times of Israel.

"Нашим приоритетом является установление прочного режима прекращения огня в Газе; любое соглашение, принятое ХАМАСОМ, также будет признано нами", - говорится в заявлении миссии.

Как сообщалось, лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить 15 августа в Дохе или Каире переговоры по соглашению о прекращении огня в Газе. Согласно их заявлению, посредники готовы представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение, которое "решит оставшиеся вопросы таким образом, чтобы оно отвечало ожиданиям всех сторон".

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что в переговорах примут участие израильские переговорщики.

Издание The National со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС, сообщило, что движение рассматривает возможность возобновить участие в переговорах.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Израиль Бейрут США ХАМАС
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