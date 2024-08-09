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В Японии впервые предупредили об угрозе мегаземлетрясения

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти Японии ведут подготовку к ожидаемому чрезвычайно сильному землетрясению в разломе Нанкай, сообщают в пятницу японские СМИ.

Японское метеорологическое агентство распространило первое в своей истории "предупреждение об угрозе мегаземлетрясения". Сотрудники агентства призвали 707 муниципалитетов в 29 префектурах проверить уровень готовности на случай подземных толчков.

Сейсмологи отмечают, что пока не известно, когда именно произойдет землетрясение. Жителям рекомендуют сохранять бдительность в течение ближайшей недели.

Накануне около восточного побережья японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Пострадали 16 человек.

На фоне этой ситуации премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил запланированную на период с 9 по 12 августа поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию.

"Я решил остаться в Японии хотя бы на неделю и убедиться, что все правительственные меры применены в полном объеме", - сказал он.

Разлом Нанкай проходит по дну Тихого океана от японской префектуры Сидзуока к островам Сикоку и Кюсю.

Мегаземлетрясение характеризуется магнитудой выше 9,0 по шкале Рихтера.

Япония
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