В Японии впервые предупредили об угрозе мегаземлетрясения
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти Японии ведут подготовку к ожидаемому чрезвычайно сильному землетрясению в разломе Нанкай, сообщают в пятницу японские СМИ.
Японское метеорологическое агентство распространило первое в своей истории "предупреждение об угрозе мегаземлетрясения". Сотрудники агентства призвали 707 муниципалитетов в 29 префектурах проверить уровень готовности на случай подземных толчков.
Сейсмологи отмечают, что пока не известно, когда именно произойдет землетрясение. Жителям рекомендуют сохранять бдительность в течение ближайшей недели.
Накануне около восточного побережья японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Пострадали 16 человек.
На фоне этой ситуации премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил запланированную на период с 9 по 12 августа поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию.
"Я решил остаться в Японии хотя бы на неделю и убедиться, что все правительственные меры применены в полном объеме", - сказал он.
Разлом Нанкай проходит по дну Тихого океана от японской префектуры Сидзуока к островам Сикоку и Кюсю.
Мегаземлетрясение характеризуется магнитудой выше 9,0 по шкале Рихтера.