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Пассажирский самолет разбился в Бразилии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший внутренний рейс, разбился в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает в пятницу агентство EFE.

По данным бразильской пожарной службы, крушение произошло в сельской местности.

Бразильские СМИ сообщают, что речь идет о турбовинтовом среднемагистральном самолете ATR 72. Он принадлежал компании Voepass Linhas Aereas.

Согласно сообщениям СМИ, на борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об их судьбе информации пока нет.

Бразилия
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