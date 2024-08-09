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При крушении самолета в Бразилии никто не выжил

При крушении самолета в Бразилии никто не выжил
Cамолет ATR 72. Архивное фото
Фото: aviation-images.com / Contributor via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В результате крушения самолета компании Voepass Linhas Aereas в районе бразильского города Виньеду никто не выжил. Об этом сообщает в пятницу Globo News со ссылкой на префектуру города.

"В префектуре Виньеду сообщили, что выживших нет", - сообщает Globo News.

Эти данные позже озвучил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В ходе выступления в штате Санта-Катарина он попросил провести минуту молчания в память о погибших.

Ранее сообщалось, что турбовинтовой среднемагистральный самолет ATR 72, на борту которого было 58 пассажиров и четыре члена экипажа, разбился в бразильском штате Сан-Паулу.

Самолет выполнял внутренний рейс.

Бразилия
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