При крушении самолета в Бразилии никто не выжил

Cамолет ATR 72. Архивное фото Фото: aviation-images.com / Contributor via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В результате крушения самолета компании Voepass Linhas Aereas в районе бразильского города Виньеду никто не выжил. Об этом сообщает в пятницу Globo News со ссылкой на префектуру города.

"В префектуре Виньеду сообщили, что выживших нет", - сообщает Globo News.

Эти данные позже озвучил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В ходе выступления в штате Санта-Катарина он попросил провести минуту молчания в память о погибших.

Ранее сообщалось, что турбовинтовой среднемагистральный самолет ATR 72, на борту которого было 58 пассажиров и четыре члена экипажа, разбился в бразильском штате Сан-Паулу.

Самолет выполнял внутренний рейс.