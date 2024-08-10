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МИД Белоруссии вручил временному поверенному в делах Украины ноту протеста

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии в субботу вызвал временного поверенного в делах Украины в республике Ольгу Тимуш, которой была передана нота протеста.

"Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины", - сообщили в ведомстве.

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Белорусская сторона потребовала "принять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе".

Тимуш была предупреждена, что при повторении подобных провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории.

"Особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске", - заявили в МИД Белоруссии.

Украина Белоруссия Ольга Тимуш
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