ХАМАС отказывается от участия в переговорах по урегулированию в Газе 15 августа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение участвовать в намеченных на 15 августа переговорах об обмене заложниками с Израилем и прекращении огня в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление группировки.

"ХАМАС сообщило в заявлении, что отказывается участвовать в переговорах по заложникам 15 августа", - информирует портал.

Ранее на этой неделе лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. Согласно их заявлению, посредники готовы представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение, которое "решит оставшиеся вопросы таким образом, чтобы это отвечало ожиданиям всех сторон".

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в свою очередь заявили, что израильская делегация примет участие в переговорах.