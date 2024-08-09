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Израиль направит делегацию на переговоры по сделке о прекращении огня в Газе 15 августа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Израиль направит делегацию для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа 15 августа, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Следуя предложению Соединенных Штатов и посредников, Израиль направит 15 августа делегацию переговорщиков в место, которое будет определено позднее, для доработки деталей и реализации рамочного соглашения", - говорится в заявлении.

Ранее лидеры Катара, Египта и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по сделке 15 августа либо в Дохе, либо в Каире.

"Настало время заключить соглашение о прекращении огня и освободить заложников и заключенных", - говорится в совместном заявлении, опубликованном государственными СМИ Катара.

Согласно заявлению, посредники готовы представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение, которое "решит оставшиеся вопросы реализации таким образом, чтобы оно отвечало ожиданиям всех сторон".

Израиль США Газа ХАМАС
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