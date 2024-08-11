Лидер ХАМАС не против соглашения с Израилем о прекращении огня в Газе

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Новый лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар выражает желание заключить с Израилем соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа, сообщает CNN со ссылкой на неназванного израильского представителя.

"Синвар хочет достичь сделки, по крайней мере это то, о чем недавно проинформировали египетские и катарские посредники израильских чиновников", - информирует телеканал.

При этом один из собеседников CNN сообщил, что позиция премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу достижения соглашения останется неясной.

"Никто не знает, чего хочет Нетаньяху", - приводит канал слова представителя Израиля.

Тем не менее, по данным источников CNN, союзники Нетаньяху заявили журналистам, что премьер-министр Израиля готов заключить сделку, независимо от последствий для его правящей коалиции.

В то же время телеканал сообщает, что на предстоящей неделе США будут оказывать давление на Нетаньяху с требованием согласиться на соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Собеседник CNN подчеркнул, что официальные лица США ясно дали понять своим израильским коллегам, что настало время заключить сделку во избежание более широкого регионального конфликта.

Однако ультраправые партнеры Нетаньяху по коалиции - против соглашения по Газе. Так, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в пятницу назвал предлагаемое соглашение о прекращении огня "сделкой о капитуляции".

"Я призываю премьер-министра не попадать в эту ловушку и не соглашаться на отход, даже малейший, от красных линий, которые он установил совсем недавно", - цитирует CNN заявление Смотрича.

Ранее в воскресенье президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS, что соглашение о прекращении огня в Газе еще можно заключить до истечения срока его президентских полномочий.

На этой неделе лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. Согласно их заявлению, посредники готовы представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение, которое "решит оставшиеся вопросы таким образом, чтобы это отвечало ожиданиям всех сторон".