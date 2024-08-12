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Израильская разведка сообщила о готовящей атаке Ирана в ближайшие дни

Израильская разведка сообщила о готовящей атаке Ирана в ближайшие дни
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Израильские спецслужбы предполагают, что Иран может нанести удар по Израилю в течение ближайших дней, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Согласно новой оценке израильского разведывательного сообщества, Иран принял решение атаковать непосредственно Израиль в отместку за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это в течение нескольких дней, даже до переговоров о сделке по заложникам из Газы, намеченных на 15 августа", - написал корреспондент портала Барак Равид в социальных сетях.

Ранее на этой неделе лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что израильская делегация примет участие в переговорах. Ранее в воскресенье ХАМАС заявил, что отказывается от участия в них.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Хроника 07 октября 2023 года – 12 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Газа
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