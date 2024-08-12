МИД Ирана заявил, что страданию палестинского народа скоро придет конец

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Народу Палестины осталось терпеть не очень долго, поскольку возмущение в мире жесткостью Израиля в отношении палестинцев, которая проявляется при поддержке США и их союзников, нарастает, говорится в распространенном заявлении МИД Ирана.

"Пространство для передышки израильского режима в регионе и мире сокращается день ото дня, глобальное возмущение этим режимом нарастает, отчаяние в израильском обществе и среди его элит углубляется", - говорится в заявлении, размещенном в социальных сетях.

Растущая жестокость сионистского режима, которая происходит при прямой и всесторонней поддержке Соединенных Штатов и некоторых западных стран, "является признаком паники режима перед надвигающейся угрозой краха и дезинтеграции", следует из заявления.

В документе говорится: "Страдающему, скорбящему, но стойкому и терпеливому народу Палестины следует сказать: "Немного терпения, рассвет близок".

Как ранее сообщил портал Axios, ссылаясь на источники, израильские спецслужбы предполагают, что Иран может нанести удар по Израилю в течение ближайших дней.

"Согласно новой оценке израильского разведывательного сообщества, Иран принял решение атаковать непосредственно Израиль в отместку за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это в течение нескольких дней, даже до переговоров о сделке по заложникам из Газы, намеченных на 15 августа", - написал корреспондент портала Барак Равид в социальных сетях.

Ранее на этой неделе лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что израильская делегация примет участие в переговорах, но представители ХАМАС заявили, что отказываются от участия в них.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.