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Жителей пригородов Афин эвакуируют из-за природных пожаров в Греции

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В пожарной службе Греции посоветовали жителям пригородов столицы страны эвакуироваться в связи с быстрым распространением сильного природного пожара, сообщает в понедельник издание Greek Reporter.

Рекомендация касается жителей 11 населенных пунктов. Кроме того, власти решили эвакуировать три больницы в центральной области Аттика.

Пожар разгорелся в воскресенье днём в населённом пункте Варнава в Аттике, в 35 км к северу от столицы. В понедельник утром огонь начал распространяться в южном направлении. По данным пожарных служб, высота пламени местами достигает 25 метров.

В тушении огня задействованы более 500 пожарных и свыше 30 единиц спецтехники. Ситуация осложняется сильным ветром, из-за которого повысилась скорость распространения пламени.

Власти предупреждают, что этот природный пожар будет представлять повышенную опасность как минимум до четверга.

Этим летом в Греции произошло более 2 тыс. лесных пожаров.

Греция Афины
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