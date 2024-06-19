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Природные пожары разбушевались в нескольких регионах Греции

Природные пожары разбушевались в нескольких регионах Греции
Фото: Costas Baltas/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Тысячам людей пришлось покинуть дома из-за природных пожаров в ряде регионов Греции.

По данным ЭФЭ, в настоящий момент в стране отмечены более 60 природных пожаров, значительная часть которых находится под контролем.

Сложная ситуация складывается близ Афин, где борьбу с огнем ведут более 150 пожарных при поддержке 45 единиц наземной спецтехники, а также пожарной авиации.

"Ситуация остается сложной, хотя и наблюдаются улучшения", - сообщили агентству в противопожарной службе.

Министр по делам гражданской обороны Василис Кикилиас сообщил журналистам: власти располагают свидетельствами того, что некоторые поджоги были преднамеренными. В то же время он отметил, что никаких задержаний или арестов пока не было.

О пожарах сообщают и из других регионов Греции, в частности из Салоник, из центральной части Греции, с острова Лесбос – всего из шести областей страны.

Ситуацию осложняют высокие температуры воздуха, превышающие 38 градусов по Цельсию, и сильные ветра.

Греция
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